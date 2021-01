Lo Sciamano vuole testimoniare contro Trump al processo di impeachment. 'Si sente tradito'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Jacob Chansley, alias Jake Angeli, uno dei rivoltosi che hanno invaso Capitol Hill il 6 gennaio e diventato famoso come lo “Qanon” per il copricapo di pelliccia e corna,presentarsi di nuovo al Congresso, ma sotto un’altra veste: come accusatore di Donaldnella procedura diche verrà avviata al Senato dal 9 febbraio.Attraverso il suo avvocato, il 32enne Chansley ha detto di “sentirsidal presidente” e di aver deciso di invadere Capitol Hill solo perchè aveva seguito l’invito di. Il suo legale ha spiegato quanto “possa essere importante per i legislatori conoscere la versione dei fatti direttamente” da uno degli assalitori. Chansley è stato incriminato per reati federali che possono comportare una condanna fino a dieci anni di carcere.

CercielloRenato : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump - andrea61990928 : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump - cbatcaselli : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump - domalex82 : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Sciamano vuole

Jacob Chansley, alias Jake Angeli, uno dei rivoltosi che hanno invaso Capitol Hill il 6 gennaio e diventato famoso come lo 'Qanon' per il copricapo di pelliccia e corna,presentarsi di nuovo al Congresso, ma sotto un'altra veste: come accusatore di Donald Trump nella procedura di impeachment che verrà ...Lo "" si sente «tradito» per il rifiuto dell'ex presidente di graziare sia lui che altri che hanno partecipato all'insurrezione econfermare che Trump ha aizzato i suoi sostenitori all'...Chansley è stato incriminato per reati federali che possono comportare una condanna fino a dieci anni di carcere ...Nel giorno della Marcia (virtuale) per la vita, duro testo dei pastori statunitensi sulla scelta dell'Amministrazione di finanziare di nuovo i gruppi che praticano interruzioni di gravidanza nel mondo ...