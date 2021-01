Lo sciamano Jake Angeli si rivolta contro Trump | “Testimonierò contro di lui”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Washington, 30 gen – L’ormai celeberrimo assalto al Campidoglio, che era stato definito un colpo di Stato, si è rivelato una farsa. D’altra parte, a guidare le sgangherate truppe diiani c’era addirittura uno «»,(ma in realtà il suo vero nome è Jacob Anthony Chansley). È proprio lui che è diventato il simbolo di unapensata male e finita peggio. Dopo essere stato arrestato, il seguace di QAnon, evidentemente ricondotto a più miti consigli dalle forze dell’ordine, ha quindi chiesto la grazia al presidente. Grazia che però, per ovvi motivi di opportunità politica, The Donald non ha concesso. E ora loè pronto lanciare una maledizione sul suo (ex) «dio imperatore». La mossa dello...

... aliasAngeli, in attesa lui stesso di processo per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, dove si era fatto notare per il copricapo di pelliccia e corna. Lo "" si sente «tradito» per ...Jacob Chansley, noto alla cronaca comeAngeli: QAnon Shaman aveva fatto irruzione nel ... il passo, per lo, è stato rapido. Aveva chiesto la grazia a Donald Trump come uno degli ultimi ...Watkins ha aggiunto che Chansley (che si fa chiamare anche Jake Angeli) era stato in precedenza «orrendamente innamorato» di Trump, ma che ora si sente «tradito» per il rifiuto dell'ex presidente di p ...Lo sciamano Jake Angeli, incriminato per l'assalto degli ultrà trumpiani a Capitol Hill il 6 gennaio, vuole tornare sul luogo del delitto.