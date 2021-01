LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier quarti e quinti nel doppio ai Mondiali (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 SLITTINO – Eggert/Benecken non sbagliano e trionfano ai Mondiali di Koenigssee nel doppio. Battuti nella sfida tutta tedesca i compagni Wendl/Alrt di 155 millesimi. Medaglia di bronzo per i lettoni Sics/Sics. Nel complesso gara strepitosa per gli italiani: è mancato solo il podio. Quarta piazza per Rieder/Kainzwaldner, a 841 millesimi dalla vetta, quinta per i giovani Nagler/Malleier, che hanno ben impressionato. Sbagliano nella seconda run Rieder/Rastner che chiudono settimi. 11.15 BIATHLON – Agli Europei nella 10 km pursuit femminile l’oro va alla polacca Kamila Zuk in 29’12?7, che precede le norvegesi Karoline Erdal, seconda a 13?4, ed Aasne Skrede, terza a 16?2. Indietro le italiane: ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.27 SLITTINO – Eggert/Benecken non sbagliano e trionfano aidi Koenigssee nel. Battuti nella sfida tutta tedesca i compagni Wendl/Alrt di 155 millesimi. Medaglia di bronzo per i lettoni Sics/Sics. Nel complesso gara strepitosa per gli italiani: è mancato solo il podio. Quarta piazza per, a 841 millesimi dalla vetta, quinta per i giovani, che hanno ben impressionato. Sbagliano nella seconda run/Rastner che chiudono settimi. 11.15 BIATHLON – Agli Europei nella 10 km pursuit femminile l’oro va alla polacca Kamila Zuk in 29’12?7, che precede le norvegesi Karoline Erdal, seconda a 13?4, ed Aasne Skrede, terza a 16?2. Indietro le italiane: ...

