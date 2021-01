LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: podi in extremis con Lollobrigida e Coratti! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 SALTO CON GLI SCI – Halvor Egner Granerud fa sua la prima delle due gare di Willingen. Il norvegese non ha rivali, e con due salti da dimostrazione della leadership in Coppa del Mondo vola a quota 285.5, superando nettamente il redivivo connazionale Daniel Andre Tande (276.6). Terzo posto, con nuovi record superati, per Kamil Stoch: il polacco chiude a 272.2 la sua gara. Miglior prestazione della carriera per il quarto, lo sloveno Bor Pavlovcic, a quota 268.4. 17.30 SPEED SKATING – Francesca Lollobrigida conquista il terzo posto nella mass start sul ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), prova valida per la Coppa del Mondo 2021. L’azzurra si è battuta con grande determinazione, precedendo allo sprint la russa Elizaveta Golubeva. La vittoria è andata all’olandese Irene Schouten davanti alla ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 SALTO CON GLI SCI – Halvor Egner Granerud fa sua la prima delle due gare di Willingen. Il norvegese non ha rivali, e con due salti da dimostrazione della leadership in Coppa del Mondo vola a quota 285.5, superando nettamente il redivivo connazionale Daniel Andre Tande (276.6). Terzo posto, con nuovi record superati, per Kamil Stoch: il polacco chiude a 272.2 la sua gara. Miglior prestazione della carriera per il quarto, lo sloveno Bor Pavlovcic, a quota 268.4. 17.30 SPEED SKATING – Francescaconquista il terzo posto nella mass start sul ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), prova valida per la Coppa del Mondo 2021. L’azzurra si è battuta con grande determinazione, precedendo allo sprint la russa Elizaveta Golubeva. La vittoria è andata all’olandese Irene Schouten davanti alla ...

