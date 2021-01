LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: Goggia sfiora il podio a Garmisch. Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier quarti e quinti nel doppio ai Mondiali (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 SCI ALPINO – Lara Gut-Behrami domina il superG di Garmisch e si prende la terza vittoria consecutiva nella specialità. Seconda posizione per la orvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato 68 centesimi dalla svizzera. La canadese Marie-Michelle Gagnon (+0.93) beffa Sofia Goggia (+1.00) e strappa il podio alla bergamasca per soli sette centesimi. A ridosso delle prime dieci ha chiuso Federica Brignone (+1.33), che ha perso davvero molto nella parte alta di piano. Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+1.48), Laura Pirovano (+1.66), Francesca Marsaglia (+2.21) e Roberta Melesi (+2.68). E’ uscita Marta Bassino. 11.50 SPEED SKATING – L’azzurro David Bosa ha ottenuto il terzo posto nei 500 metri della Divisione B nella tappa di Coppa del Mondo a ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17 SCI ALPINO – Lara Gut-Behrami domina il superG die si prende la terza vittoria consecutiva nella specialità. Seconda posizione per la orvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato 68 centesimi dalla svizzera. La canadese Marie-Michelle Gagnon (+0.93) beffa Sofia(+1.00) e strappa ilalla bergamasca per soli sette centesimi. A ridosso delle prime dieci ha chiuso Federica Brignone (+1.33), che ha perso davvero molto nella parte alta di piano. Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+1.48), Laura Pirovano (+1.66), Francesca Marsaglia (+2.21) e Roberta Melesi (+2.68). E’ uscita Marta Bassino. 11.50 SPEED SKATING – L’azzurro David Bosa ha ottenuto il terzo posto nei 500 metri della Divisione B nella tappa di Coppa del Mondo a ...

SkySport : Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - SkySport : Marcialonga, domenica 31 gennaio al via la 50^ edizione LIVE su Sky - liveleedsunited : No Vardy, no Ndidi, no party. #LUFC - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia il superG femminile di Garmisch! Sofia Goggia a caccia del podio! - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 30 gennaio: Rieder-Rastner quarti a metà gara ai Mondiali di slittino qualificato Vina… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport DIRETTA SLALOM CHAMONIX/ Video streaming Rai: in pista per la 2manche!

... Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ...

DAZN Serie A 20a Giornata, Diretta Esclusiva - Palinsesto Telecronisti (Sky 209)

La nuova stagione di Serie A è iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN , il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Come seguire le partite su DAZN - Abbonarsi a DAZN è facile, costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole. Aderendo ...

LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: Goggia sfiora il podio a Garmisch. Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier quarti e quinti nel doppio ai Mondiali OA Sport Rissa nel derby | Il precedente storico e le scuse pubbliche

Oggi il Corriere dello Sport ha ricordato un faccia a faccia che all’epoca dei fatti fece scalpore, durante un derby tra Milan e Inter. Era precisamente il 4 febbraio 1962, quando allo stadio di San ...

Giulia Basket cerca il tris a Montegranaro

Nella gara di andata, lo scorso 6 dicembre, ad avere la meglio fu il Giulia Basket Giulianova che vinse con il punteggio finale di 75-69 ...

... Rai+ HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...La nuova stagione di Serie A è iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN , il primo servizio di streaminge on demand al mondo interamente dedicato allo. Come seguire le partite su DAZN - Abbonarsi a DAZN è facile, costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole. Aderendo ...Oggi il Corriere dello Sport ha ricordato un faccia a faccia che all’epoca dei fatti fece scalpore, durante un derby tra Milan e Inter. Era precisamente il 4 febbraio 1962, quando allo stadio di San ...Nella gara di andata, lo scorso 6 dicembre, ad avere la meglio fu il Giulia Basket Giulianova che vinse con il punteggio finale di 75-69 ...