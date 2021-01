LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: Goggia beffata. Legno anche ai Mondiali di slittino. Male gli slalomisti a Chamonix (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 SALTO CON GLI SCI – Nella prova di Coppa del Mondo femminile a Titisee-Neustadt, la prima serie vede al comando Marita Kramer, che sgretola la concorrenza in condizioni difficili (c’è anche oggi la pioggia) saltando 131.5 metri con punteggio di 128.9 punti. Dietro di lei le norvegesi Eirin Maria Kvandal e Maren Lundby, rispettivamente a 118.5 e 117.9 punti. Vanno alla seconda serie entrambe le azzurre: Jessica e Lara Malsiner arrivano rispettivamente al 23° e 26° posto con 80.4 e 79.3 punti. 14.25 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Jarl Magnus Riiber è il migliore nella prova di salto nella gara di Coppa del Mondo a Seefeld con 122.9 punti. Alle sue spalle il giapponese Akito Watabe che partirà con 27” di ritardo nella prova sugli sci, terzo il finlandese Ilkka Herola che ha accumulato 59” ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 SALTO CON GLI SCI – Nella prova di Coppa del Mondo femminile a Titisee-Neustadt, la prima serie vede al comando Marita Kramer, che sgretola la concorrenza in condizioni difficili (c’èoggi la pioggia) saltando 131.5 metri con punteggio di 128.9 punti. Dietro di lei le norvegesi Eirin Maria Kvandal e Maren Lundby, rispettivamente a 118.5 e 117.9 punti. Vanno alla seconda serie entrambe le azzurre: Jessica e Lara Malsiner arrivano rispettivamente al 23° e 26° posto con 80.4 e 79.3 punti. 14.25 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Jarl Magnus Riiber è il migliore nella prova di salto nella gara di Coppa del Mondo a Seefeld con 122.9 punti. Alle sue spalle il giapponese Akito Watabe che partirà con 27” di ritardo nella prova sugli sci, terzo il finlandese Ilkka Herola che ha accumulato 59” ...

SkySport : Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - TG24info : 'LIVE' Serie B - #Empoli vs #Frosinone (pre gara) Le formazioni ufficiali - #TG24.info - #SerieB… - sportli26181512 : Bologna-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia,… - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: Goggia beffata. Legno anche ai Mondiali di slittino - OA_Sport : LIVE #Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: tutto pronto per il singolo, Dominik #Fischnaller vuole stupire! -