LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Sofia Goggia sbaglia tanto, ma è terza! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI Garmisch 11.39 Elena Curtoni si prende troppi anticipi. La valtellinese è 11ma a 1?48. 11.37 La francese Gauthier perde tanto nel finale ed è ottava a 1?27, pari merito con Vlhova. Vediamo Elena Curtoni. 11.35 terza! Sogia Goggia è terza ad un secondo secco da Lara Gut-Behrami. La bergamasca ha sbagliato tanto, ciò nonostante è sul podio. Questo la dice lunga: avrebbe potuto giocarsela per la vittoria senza sbavature. 11.34 Gravissimo errore prima del secondo intermedio e 0.90 di ritardo. 11.34 Già 0.23 di ritardo al primo intermedio, è tanto. ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI11.39 Elena Curtoni si prende troppi anticipi. La valtellinese è 11ma a 1?48. 11.37 La francese Gauthier perdenel finale ed è ottava a 1?27, pari merito con Vlhova. Vediamo Elena Curtoni. 11.35Sogiaè terza ad un secondo secco da Lara Gut-Behrami. La bergamasca hato, ciò nonostante è sul podio. Questo la dice lunga: avrebbe potuto giocarsela per la vittoria senza sbavature. 11.34 Gravissimo errore prima del secondo intermedio e 0.90 di ritardo. 11.34 Già 0.23 di ritardo al primo intermedio, è. ...

