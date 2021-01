LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix in DIRETTA: azzurri a caccia della rimonta, si riparte alle 12.30 (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Questi i piazzamenti degli azzurri dopo la prima manche: 18 VINATZER Alex ITA 52.51 +1.81 24 MAURBERGER Simon ITA 52.75 +2.05 24 GROSS Stefano ITA 52.75 +2.05 24 MOELGG Manfred ITA 52.75 +2.05 28 SALA Tommaso ITA 52.84 +2.14 12.08: Sono ben cinque i qualificati azzurri per la seconda manche, tutti però dal 18mo posto in poi. Non una grande prova della squadra azzurra ma almeno la qualificazione è arrivata per gran parte degli atleti italiani al via 12.06: A condizionare la gara sarà il meteo. Non fa freddo, pioviggina e dunque la pista potrebbe rovinarsi presto 12.03: Si preannuncia una seconda manche spettacolare a Chamonix. Ci sono tre atleti in tre centesimi: guida Schwarz, davanti a Zenhaeusern a due centesimi e terzo Foss-Solevaag a ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12: Questi i piazzamenti deglidopo la prima manche: 18 VINATZER Alex ITA 52.51 +1.81 24 MAURBERGER Simon ITA 52.75 +2.05 24 GROSS Stefano ITA 52.75 +2.05 24 MOELGG Manfred ITA 52.75 +2.05 28 SALA Tommaso ITA 52.84 +2.14 12.08: Sono ben cinque i qualificatiper la seconda manche, tutti però dal 18mo posto in poi. Non una grande provasquadra azzurra ma almeno la qualificazione è arrivata per gran parte degli atleti italiani al via 12.06: A condizionare la gara sarà il meteo. Non fa freddo, pioviggina e dunque la pista potrebbe rovinarsi presto 12.03: Si preannuncia una seconda manche spettacolare a. Ci sono tre atleti in tre centesimi: guida Schwarz, davanti a Zenhaeusern a due centesimi e terzo Foss-Solevaag a ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Chamoniz in DIRETTA: Alex Vinatzer cerca la scintilla, Razzoli mina vagante - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix in DIRETTA: 5 italiani qualificati, si riparte alle 12.30 - SkySport : Marcialonga, domenica 31 gennaio al via la 50^ edizione LIVE su Sky - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: show di Lara Gut-Behrami e vittoria ipotecata - #alpino #SuperG… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: Sofia Goggia pettorale n.17 - #alpino #SuperG #Garmisch #DIRETTA: -