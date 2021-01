LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa in finale con Ineos. Francesco Bruni: “Pronti alla battaglia” (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA QUARTA REGATA: Luna Rossa FIRMA IL 4-0 CALENDARIO finale Prada CUP, Luna Rossa-Ineos UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV Francesco Bruni: “Pronti alla battaglia CONTRO I BRITANNICI” JAMES SPITHILL: “UN VANTAGGIO AVER FATTO LE SEMIFINALI, ORA SIAMO MOLTO PIU’ FORTI” MAX SIRENA: “E’ SOLO IL PRIMO STEP. TESTA BASSA E PENSIAMO AGLI INGLESI” Francesco Bruni LANCIA LA SFIDA: “Ineos, TI STIAMO ASPETTANDO! Luna Rossa TRASFORMATA IN 5 GIORNI” VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI OGGI DI Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA QUARTA REGATA:FIRMA IL 4-0 CALENDARIOCUP,UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV: “CONTRO I BRITANNICI” JAMES SPITHILL: “UN VANTAGGIO AVER FATTO LE SEMIFINALI, ORA SIAMO MOLTO PIU’ FORTI” MAX SIRENA: “E’ SOLO IL PRIMO STEP. TESTA BASSA E PENSIAMO AGLI INGLESI”LANCIA LA SFIDA: “, TI STIAMO ASPETTANDO!TRASFORMATA IN 5 GIORNI” VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI OGGI DI...

