LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa fa il vuoto e si avvicina alla finale!

(Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DA4.29 2’42” il ritardo di Patriot al terzo gate.ha più di un piede e mezzo in FINALE. 4.29 E’ UN ASSOLO!sta affrontando il penultimo lato di poppa, Patriot deve ancora arrivare al gate 3…. 4.28, in poppa, sta incrociando American Magic, che si trova ancora nel lato di bolina! 4.27al terzo gate. Patriot esce ancora dal boundary e si prende una terza penalità, incredibile. Dispiace comunque vedere in che condizioni stanno regatando gli statunitensi. 4.26sta dominando. 1,5 km di vantaggio! Secondo lato di ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: allunga Luna Rossa in poppa! - #Prada #DIRETTA: #allunga #Rossa - Fprime86 : RT @SkySport: Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - marcospanu5 : RT @SkySport: Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - SkySport : Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - digitalsat_it : #AmericasCup, #PradaCup Semifinale: #LunaRossa - #AmericanMagic LIVE su #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

..., Moulin Rouge!, Attacco al potere e Titanic Disney+ lancia Star: l'elenco delle serie Tv Di seguito la lista delle serie tv disponibili su Star dal 23 febbraio : 24 (2001) (S1 - 8) 24:...... Missouri, Alien, Pretty Woman, 58 minuti per morire - Die Harder, Il Diavolo veste, Moulin ...Another Day (S9) 24: Legacy (2016) (S1) 9 - 1 - 1 (S1 - 2) La vita Secondo Jim (S1 - 8) Alias (...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DA LUNA ROSSA 4.15 American Magic si gioca il tutto per tutto e stramba subito verso il lato sinistro. Luna Rossa deve ris ...L’obiettivo di Luna Rossa è quello di confermare la propria superiorità tecnica nei confronti di Patriot, provando ad aggiudicarsi il pass per la finale di Prada Cup con un 4-0 che lancerebbe un segna ...