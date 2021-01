LIVE – Pisa-Reggiana, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 30 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Pisa-Reggiana, match valevole per la ventesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare i tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica; gli emiliani, dal canto loro, arrivano da un importante vittoria e sperano di dare continuità ai risultati per uscire dalle sabbie mobili della retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 30 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Pisa-Reggiana Ore 16.00 ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare i tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica; gli emiliani, dal canto loro, arrivano da un importante vittoria e sperano di dare continuità ai risultati per uscire dalle sabbie mobili della retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 30 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAOre 16.00 ...

