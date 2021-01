LIVE Musetti-Santillan, Quarti Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: il giovane toscano cerca la semifinale (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Musetti-Tabilo – Musetti-Ramanathan Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di Quarti di finale del Challenger di Antalya tra Lorenzo Musetti e l’australiano Akira Santillan. Giornate sul filo della follia tennistica, quelle che si stanno vivendo in Turchia. Se Musetti, dopo quattro giorni, è riuscito a giocare primo e secondo turno in poche ore, battendo il cileno Tabilo e l’indiano Ramanathan in maniera netta, uno sforzo doppio ha dovuto produrre Santillan, che ha prima dovuto superare le qualificazioni e poi ha piazzato l’upset del torneo, eliminando il numero 2 del seeding, il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Tabilo –-Ramanathan Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match didi finale delditra Lorenzoe l’australiano Akira. Giornate sul filo della follia tennistica, quelle che si stanno vivendo in Turchia. Se, dopo quattro giorni, è riuscito a giocare primo e secondo turno in poche ore, battendo il cileno Tabilo e l’indiano Ramanathan in maniera netta, uno sforzo doppio ha dovuto produrre, che ha prima dovuto superare le qualificazioni e poi ha piazzato l’upset del torneo, eliminando il numero 2 del seeding, il ...

