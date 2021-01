LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi sabato 30 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di sabato 30 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 30 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE SOMMINISTRAZIONI A oggi IN Italia: 1.895.483 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di30. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE SOMMINISTRAZIONI AIN: 1.895.483 Di seguito iperd’sino ad ...

Inter_Women : ?? #InterFiorentina LIVE! In diretta in quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ???? - fanpage : Esattamente un anno il Coronavirus è arrivato per la prima volta in Italia - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - lapacechenonho_ : RT @sangueneIlevene: Sto recuperando ora il Radio Italia live di Fabrizio, e l’unica cosa che mi sento di dire è che la sua voce, anzi la s… - Treasure_italia : 4. Cliccate sulle tre linette in alto a sinistra 5. Cliccate su 'Live broadcast' 6. Infine potrete vederlo su uno… -