LIVE Inter-Benevento 3-0, Serie A calcio in DIRETTA: tris firmato da Lukaku! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Fuori Lautaro e Skriniar, dentro Sanchez e De Vrij per l'Inter. 74? Caprari prova ad entrare in area di rigore ma viene fermato da Skriniar. 72? Dentro Foulon e Tello, fuori Ionita e Improta nel Benevento. 70? Benevento completamente fuori partita, Inter in totale dominio del gioco. 68? Gooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, follia di Montipò che con sicurezza sbaglia il passaggio servendo Lautaro che serve a porta vuota Lukaku, Inter-Benevento 3-0. 66? Rete in fuorigioco di Hakimi su assist di Lukaku. 64? Fuori Barella e dentro Vidal per l'Inter. 62? Cross di Barella che finisce sull'esterno della rete. 60? Fuori Caldirola e Viola, dentro Pastina e Schiattarella nel

