LIVE Cremona-Virtus Bologna 75-88, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo passa al PalaRadi con 28 punti di Hunter e 17 di Belinelli

Con 28 punti di uno scatenato Vince Hunter (mvp dell'incontro) e 17 di Marco Belinelli, la Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic espugna il PalaRadi di Cremona e sale al terzo posto in classifica con 22 punti (record di 11-6). Per la Vanoli (top-scorer Jarvis Williams con 17 punti) arriva la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

