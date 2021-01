LIVE Cremona-Virtus Bologna 47-49, Serie A basket in DIRETTA: partita accesissima nel terzo quarto (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-57 Altri due punti di Bologna sull’asse Teodosic-Hunter, questa volta con il fallo subito, ora la Virtus sembra aver cambiato marcia. 49-55 Nuovo assist di Teodosic per Hunter. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus a 2’11” dalla fine del terzo periodo. 49-53 Magia di Teodosic per Hunter che vola sopra il ferro. Time out Galbiati. Sfondamento di Cournooh su Gamble, la Virtus recupera il possesso. 49-51 Weems riporta avanti la Segafredo con 3’29” a fine terzo quarto, 2-1 la situazione falli. 49-49 Poeta dall’area trova la parità. 47-49 Penetrazione di Poeta, ora la partita è bellissima. 45-49 MARKOVIC DA TRE! 45-46 SCHIACCIATA A DUE DI JARVIS WILLIAMS! 43-46 Piazzato di Belinelli dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-57 Altri due punti disull’asse Teodosic-Hunter, questa volta con il fallo subito, ora lasembra aver cambiato marcia. 49-55 Nuovo assist di Teodosic per Hunter. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus a 2’11” dalla fine delperiodo. 49-53 Magia di Teodosic per Hunter che vola sopra il ferro. Time out Galbiati. Sfondamento di Cournooh su Gamble, larecupera il possesso. 49-51 Weems riporta avanti la Segafredo con 3’29” a fine, 2-1 la situazione falli. 49-49 Poeta dall’area trova la parità. 47-49 Penetrazione di Poeta, ora laè bellissima. 45-49 MARKOVIC DA TRE! 45-46 SCHIACCIATA A DUE DI JARVIS WILLIAMS! 43-46 Piazzato di Belinelli dalla ...

zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 35-42 Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - #Cremona-Virtus #Bologna #… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 23-25 Serie A basket in DIRETTA: equilibrio tra le due squadre a fine primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cremona-Virtus #Bologna… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui: https://… - backdoor_pod : Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui:… -