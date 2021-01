LIVE Cremona-Virtus Bologna 35-42, Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-46 Piazzato di Belinelli dalla media in step-back. Fallo di Hommes su Ricci dopo due rimbalzi offensivi della Virtus su triple sbagliate. 43-44 TRIPLA di Cournooh. -1 Vanoli, 6’41” sul cronometro del terzo quarto. 40-44 GAMBLE! Schiacciata a due mani del numero 45. Fallo di Ricci sulla penetrazione di Poeta dopo la transizione di Cremona. 40-42 TRIPLA di Poeta dall’angolo. 37-42 Super palla di Poeta per Jarvis Williams che segna in entrata. inizia IL TERZO QUARTO 20.50 A tra poco per il secondo tempo di Cremona-Virtus Bologna su OA Sport. 20.47 Questi i numeri del primo tempo nel dettaglio: Intervallo lungo al PalaRadi con la @Virtusbo avanti nel parziale sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-46 Piazzato di Belinelli dalla media in step-back. Fallo di Hommes su Ricci dopo due rimbalzi offensivi dellasu triple sbagliate. 43-44 TRIPLA di Cournooh. -1 Vanoli, 6’41” sul cronometro del terzo quarto. 40-44 GAMBLE! Schiacciata a due mani del numero 45. Fallo di Ricci sulla penetrazione di Poeta dopo la transizione di. 40-42 TRIPLA di Poeta dall’angolo. 37-42 Super palla di Poeta per Jarvis Williams che segna in entrata.IL TERZO QUARTO 20.50 A tra poco per iltempo disu OA Sport. 20.47 Questi i numeri del primo tempo nel dettaglio: Intervallo lungo al PalaRadi con la @bo avanti nel parziale sulla ...

zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 23-25 Serie A basket in DIRETTA: equilibrio tra le due squadre a fine primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cremona-Virtus #Bologna… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui: https://… - backdoor_pod : Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui:… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Cremona 49-56 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Cremona #49-56 #Serie -