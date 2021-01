LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne in DIRETTA: Worst, Brand e Betsema si giocano l’oro (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Ormai sembra non ci sia più nulla da fare. Brand ad un passo dal titolo iridato. 16.01 CADUTA PER Worst! Entra all’interno della curva Brand, prova ad appoggiarsi Worst che vola per terra. 16.00 CHE PROGRESSIONE DI Worst! Rientra sotto e supera la connazionale. 15.59 Bocca spalancata per Lucinda Brand che sta facendo la differenza nell’ultimo tratto dell’ippodromo! 15.58 Brand e Worst sono appaiate al comando, Betsema ha alzato probabilmente bandiera bianca e si dovrà accontentare del bronzo. 15.57 Betsema è rimasta attardata! Worst al comando ha guadagnato tantissimo a piedi. 15.56 Si è piantata Betsema ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Ormai sembra non ci sia più nulla da fare.ad un passo dal titolo iridato. 16.01 CADUTA PER! Entra all’interno della curva, prova ad appoggiarsiche vola per terra. 16.00 CHE PROGRESSIONE DI! Rientra sotto e supera la connazionale. 15.59 Bocca spalancata per Lucindache sta facendo la differenza nell’ultimo tratto dell’ippodromo! 15.58sono appaiate al comando,ha alzato probabilmente bandiera bianca e si dovrà accontentare del bronzo. 15.57è rimasta attardata!al comando ha guadagnato tantissimo a piedi. 15.56 Si è piantata...

