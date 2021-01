Live Bologna-Milan 1-2 | Poli accorcia le distanze

(Di sabato 30 gennaio 2021) Esame Mihajlovic per la capolista, reduce da due brutti stop consecutivi. Pioli infatti deve superare il trauma dello 0-3 di campionato contro l'Atalanta e dell'1-2 di coppa Italia nel...

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - JuventusTV : Siamo ?? ???????? ?? con il post partita di #JuveBologna! Vivilo con noi, qui ?? - calciomercatoit : ?? 84' - #Bologna vicino al pareggio, para #Donnarumma ??? #BolognaMilan 1-2 ???? #SerieATIM LIVE - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 81' - GOOOOL DEL BOLOGNA! I rossoblù riaprono la partita con #Poli appena entrato! ??? #BolognaMilan 1-2 ???? #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bologna

Pianeta Milan

DIRETTAMILAN (RISULTATO0 - 2): ENTRA MANDZUKIC A venti minuti dal novantesimo il Milan è sempre avanti sulper 2 a 0 . A poco meno di mezz'ora del novantesimo i rossoneri potrebbero ...- MILAN 0 - 226' Rebic, 55' rig. Kessié(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic ...La squadra di Pioli vuole mantenere la vetta e si affida a Ibra, Mandzukic va in panchina con Bennacer guarito dal Covid. Dopo lo stop contro la Juventus gli uomini di Mihajlovic vogliono ritrovare pu ...Il Bologna ospita il Milan capolista nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.