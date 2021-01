LIVE Bologna-Milan 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | inizia la ripresa!

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Giallo per Rebic per un fallo su Orsolini. 50? Proteste delper un fallo di Kessié. 48? Orsolini di punizione manda alto sopra la traversa. 46?il secondo tempo! 15.55 Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre, in una fase di confusione difensiva rossoblù iltrova il rigore che sblocca la partita. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,0-1. 43? Ancora Donnarumma respinge con il corpo un tentativo di Dominguez! 41? Donnarumma! evita il pareggio il portiere della nazionale respingendo un tiro a botta sicura di Sansone. 39? Gran cross di Calabria ma che non trova Ibrahimovic e Rebic pronti alla deviazione. 37?che non pressa alto, ...