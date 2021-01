LIVE – Atalanta-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 30 gennaio 2021) La Lazio di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare l’Atalanta nel big match della ventesima giornata di Serie A, in programma domenica 31 gennaio alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Nella giornata odierna sabato 30 gennaio il tecnico biancoceleste parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Ladi Simonesi prepara ad affrontare l’nel big match della ventesima giornata di Serie A, in programma domenica 31 gennaio alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Nella giornata odierna sabato 30 gennaio il tecnico biancoceleste parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

ftg_soccer : GOAL! Sassuolo U19 in Italy PrimaVera 1 Sassuolo U19 1-0 Atalanta U19 More live scores: - MarcoMntl : RT @Atalanta_BC: ?? #SassuoloAtalanta, così in campo alle 15.00! The official lineups! ???? - MondoPrimavera : ?Sono pronte a dare spettacolo #Sassuolo #Atalanta nel match che da il via a questo weekend di #Primavera?? - BaldInBergamo : RT @Atalanta_BC: ?? #SassuoloAtalanta, così in campo alle 15.00! The official lineups! ???? - Atalanta_BC : ?? #SassuoloAtalanta, così in campo alle 15.00! The official lineups! ???? -