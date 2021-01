L’Italia torna a vestire di giallo. In arancione solo 5 regioni. L’indice Rt scende a 0,84. Speranza firma l’ordinanza. Da lunedì misure meno restrittive in quasi tutto il Paese (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Italia cambia colore. A partire da lunedì 1 febbraio lo stivale si tinge quasi tutto di giallo ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia che resteranno arancioni. Colpo di scena. Anche la Lombardia che nelle ultime ore sembrava non riuscisse a passare nella zona a basso rischio di infezione – dopo il pasticcio delle scorse settimane, quando è finita per errore in zona rossa a causa dei dati incompleti – è riuscita a convincere Roma. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della regione, Attilio Fontana. “è stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021)cambia colore. A partire da1 febbraio lo stivale si tingediad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia che resteranno arancioni. Colpo di scena. Anche la Lombardia che nelle ultime ore sembrava non riuscisse a passare nella zona a basso rischio di infezione – dopo il pasticcio delle scorse settimane, quando è finita per errore in zona rossa a causa dei dati incompleti – è riuscita a convincere Roma. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della regione, Attilio Fontana. “è stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare ...

