L’Italia cambia colore dal 1 febbraio Ristoranti | bar | negozi e scuole | cosa si può fare e cosa no

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021) Emergenza sanitaria, da lunedì 1quasi tuttatornerà zona gialla. Saranno solo cinque le regioni in zona arancione, ovvero Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. E l’appello del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, può essere esteso anche alle altre regioni: “Manteniamo alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le norme di precauzione”.riprende la sua corsa. Ad esclusione delle regioni ancora in zona arancione, si riprende quota, ma sempre senza abbassare la guardia. Eccosarà possibilein zona gialla. Si comincia dagli spostamenti, previsti tra le 5 e le ore 22, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Restano consentiti quelli verso Regioni o Province autonome solo per comprovate ...