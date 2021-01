L’indovinello visivo che in pochissimi risolvono

Leggi su virali.video

(Di sabato 30 gennaio 2021) Gli indovinelli visivi sono diventati una vera e propria tendenza sui social, perché sono un ottimo passatempo, ma anche un modo per sfidare gli amici e divertirsi. Allo stesso tempo, si allena il proprio cervello e la propria vista, migliorando le proprie capacità intellettive. Oggi vi proponiamo una sfida quasi impossibile, che davvero pochissime persone sono riuscite a risolvere. Non dovrete far altro che osservare attentamente l’immagine, in cui troviamo tre cerchi gialli su uno sfondo rosa. Vi sveliamo però un segreto: i cerchi non sono tre! In quest’immagine, infatti, sono nascosti dei dettagli che vi renderanno molto difficile il compito. Il vostro obiettivo principale, sarà capire esattamente quanti cerchi sono presenti nell’immagine. In questo modo metterete in gioco le vostre capacità cognitive, ma anche la vostra vista! Ma non abbiate fretta, al contrario di molti quiz ...