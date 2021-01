Liga | Villareal-Real Sociedad 1-1 | gli ospiti rispondono nel finale con Isak alla rete iniziale di Parejo La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ile lapareggiano per 1-1., Valencia-Elche 1-0: a Javi Gracia basta il gol di Wass, Soler fallisce un rigore. LaI padroni di casa vanno in gol dopo appena 3 minuti di gioco con Dani. Conducono il match finofine, ma nei minuti di recupero Alexanderriesce a riportare la partita in parità regalando in extremis un punto. La squadra di Unai Emery mantiene quindi il quinto posto in, inseguita proprio dai baschi che si trovano 3 punti dietro.Di seguito la, Alaves-Siviglia 1-2: Suso ...