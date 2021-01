(Di sabato 30 gennaio 2021)–Ilsi appresta a sfidare ilnelvalido per la ventunesima giornata della. La partita andrà in scena sabato 30 gennaio alle 16.15 all’Estadio Alfredo Di Stefano. All’andata finì 0-2 per i Campioni di Spagna in carica. Sulla panchina delsiederà ancora il vice L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liga, Real Madrid Levante streaming: dove vedere il match: Real Madrid Levante streamin… - sportface2016 : #RealMadridLevante, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 il Siviglia di Gomez, poi il Real Madrid: Dopo l'anticipo di ieri, prosegue oggi la 21a giornata… - sportli26181512 : Valladolid-Huesca 1-3: L'Huesca porta a casa tre punti importanti grazie al successo ottenuto nel match della ventu… - rabbioso2 : @filip74111 @MichiMartino @Sardanapalooo Zidane nel Real Madrid ha vinto 3 Champions e 2 Liga l ultima lo scorso Anno -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

Il Veggente

...la 21a giornata diin Spagna. Si parte alle 14, con il Siviglia dell'ex Atalanta Gomez che gioca sul campo dell'Eibar per difendere il quarto posto e provare ad accorciare su Barcellona e...Per laspagnola sono in palinsestoMadrid - Levante alle 16,15 e Barcellona - Athletic Bilbao con inizio alle 21. DOMANI . Domenica con Spezia - Udinese alle 12,30 su Dazn e Crotone - Genoa ...Massimiliano allegri sarebbe stato scelto dal presidente del Real Madrid Florentino Perez come erede dell'attuale tecnico Zinedine Zidane.La Liga in campo oggi e domani per una giornata indecifrabile ma soprattutto con molti pronostici difficilissimi da gestire.