ItaSportPress : Liga, Real Madrid cade in casa battuto dal Levante e primo posto si allontana - - luisantonio6789 : RT @TUDNMEX: ¡Sorpresa! @LevanteUD triunfa ante Real Madrid ?? #RealMadrid I #Levante I #LaLiga - sportli26181512 : Crollo Real Madrid: senza Zidane ko in casa con il Levante: Nuovo passo falso per Benzema e compagni, che in inferi… - Karina20949823 : RT @TUDNMEX: ¡Sorpresa! @LevanteUD triunfa ante Real Madrid ?? #RealMadrid I #Levante I #LaLiga - sportli26181512 : Real Madrid-Levante 1-2: Nel match valevole per la ventunesima giornata della Liga spagnola, il Levante batte in tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

MADRID (SPAGNA) - Nuovo passo falso per ilMadrid , che ancora orfano di Zidane , in quarantena a causa del Covid, crolla all'Alfredo Di Stefano contro il Levante . Partita fortemente influenzata dalla prematura espulsione del vice Sergio ...Pesante ko interno per ilMadrid contro il Levante per 2 - 1 nella ventunesima giornata della. A condizionare la gara al minuto 9 l'espulsione nei blancos di Eder Militao. Nonostante l'inferiorita', pero', a passare ...REAL MADRID HAD Eder Militao sent off in a 2-1 defeat by Levante, handing Atletico Madrid the chance to move 10 points clear at the top of La Liga. Zinedine Zidane’s defending champions sit second in ...Real Madrid defender Eder Militao was sent off in the ninth minute for denying Sergio Leon a clear scoring chance.