Liga: Real ancora ko, Levante vince 2 - 1 a Madrid (Di sabato 30 gennaio 2021) Sorpresa a Madrid, dove il Levante si impone 2 - 1 sul Real in un incontro della 20/a giornata della Liga. E' la quarta sconfitta in campionato, l'ottava stagionale e soprattutto la terza nelle ultime ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 30 gennaio 2021) Sorpresa a, dove ilsi impone 2 - 1 sulin un incontro della 20/a giornata della. E' la quarta sconfitta in campionato, l'ottava stagionale e soprattutto la terza nelle ultime ...

TUDNMEX : ¡Sorpresa! @LevanteUD triunfa ante Real Madrid ?? #RealMadrid I #Levante I #LaLiga - gustavoegodinez : RT @TUDNMEX: ¡Sorpresa! @LevanteUD triunfa ante Real Madrid ?? #RealMadrid I #Levante I #LaLiga - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid finisce ancora ko, il Levante si impone per 2-1 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid finisce ancora ko, il Levante si impone per 2-1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid finisce ancora ko, il Levante si impone per 2-1 -