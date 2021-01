Liga 2020 2021 | Real Madrid da incubo | il Levante vince 2-1 in rimonta

(Di sabato 30 gennaio 2021) Continua a riscrivere in negativo la storia del club ildi Zidane, che oggi sabato 30 gennaio ha aggiunto un nuovo capitolo da. Nel match valevole per la ventunesima giornata di, i blancos hanno infatti perso in casa contro ilper 2-1. Dopo nove risultati utili consecutivi in campionato s’interrompe la striscia del club di, protagonista di una giornata da dimenticare simile a quella in Copa del Rey contro l’Alcoyano ed in Supercoppa Spagnola contro l’Athletic Bilbao. Ilresta al secondo posto a +1 sul Siviglia, ma offre al Barcellona la chance di acciuffarlo. Inoltre, in caso di vittoria i cugini dell’Atletico allungherebbero a +10 con una partita da recuperare. Il ...

