Liga 2020 2021 | Isak risponde a Parejo | la Real Sociedad riacciuffa il Villarreal nel recupero

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il Villarvieneto sull’1-1 dallaneldel match dell’Estadio de la Ceramica valevole per la ventunesima giornata de Lagrazie ad un golizzato da Danidopo appena tre minuti di gioco. Nella ripresa la formazione basca tenta il tutto per tutto per pareggiare la partita e in pienotrova il gol con Alexander. In virtù di questo risultato il sottomarino giallo consolida il quinto posto in classifica salendo a trentacinque punti, mentre lava a trentadue. SportFace.