Libertadores, Breno affonda il Santos e manda in delirio il Palmeiras che alza la coppa (Di domenica 31 gennaio 2021) delirio verde al Maracanà di Rio de Janeiro. Con un colpo di testa di Breno al nono minuto di recupero il Palmeiras batte il Santos 1-0 nella finale di coppa Libertadores. Sembrava uno 0-0 che portava ai supplementari ma il subentrato attaccante per il Verdao ha fatto gioire tutti con una testata micidiale. Seconda coppa Libertadores della storia per il Palmeiras che al fischio finale ha fatto impazzire di gioia i tifosi mentre il dolore e il pianto dei calciatori del Santos trafitto da un gol incredibile. Finale non bella dal punto di vista tecnico ma sicuramente avvincente fino alla fine con anche una rissa che ha portato prima del gol di Breno all'espulsione del tecnico del Santos ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021)verde al Maracanà di Rio de Janeiro. Con un colpo di testa dial nono minuto di recupero ilbatte il1-0 nella finale di. Sembrava uno 0-0 che portava ai supplementari ma il subentrato attaccante per il Verdao ha fatto gioire tutti con una testata micidiale. Secondadella storia per ilche al fischio finale ha fatto impazzire di gioia i tifosi mentre il dolore e il pianto dei calciatori deltrafitto da un gol incredibile. Finale non bella dal punto di vista tecnico ma sicuramente avvincente fino alla fine con anche una rissa che ha portato prima del gol diall'espulsione del tecnico del...

