Letizia Moratti chiama Guido Bertolaso per collaborare al piano vaccini (Di sabato 30 gennaio 2021) Francesca Galici Guido Bertolaso è l'uomo scelto da Letizia Moratti per pianificare la campagna vaccinale di massa in Lombardia: nei prossimi giorni i primi incontri L'innesto di Letizia Moratti al Welfare della Lombardia aveva come obiettivo quello di dare un'accelerata al sistema sanitario regionale, che durante la pandemia ha subito un contraccolpo di straordinaria forza distruttiva. Da qualche settimana la corsa dei contagi sembra aver rallentato in Lombardia ma non è ancora tempo di rilassarsi, perché ora è necessario predisporre tutto per l'organizzazione delle vaccinazioni di massa contro il coronavirus. Sarà una sfida contro il tempo per vaccinare quante più persone nel minor tempo possibile: è questo che raccomandano gli esperti, sia per limitare le vittime sia ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Francesca Galiciè l'uomo scelto daper pianificare la campagna vaccinale di massa in Lombardia: nei prossimi giorni i primi incontri L'innesto dial Welfare della Lombardia aveva come obiettivo quello di dare un'accelerata al sistema sanitario regionale, che durante la pandemia ha subito un contraccolpo di straordinaria forza distruttiva. Da qualche settimana la corsa dei contagi sembra aver rallentato in Lombardia ma non è ancora tempo di rilassarsi, perché ora è necessario predisporre tutto per l'organizzazione delle vaccinazioni di massa contro il coronavirus. Sarà una sfida contro il tempo per vaccinare quante più persone nel minor tempo possibile: è questo che raccomandano gli esperti, sia per limitare le vittime sia ...

RegLombardia : #LNews #lombardiazonagialla La vicepresidente Letizia Moratti: 'I dati riguardanti la Lombardia erano chiari e ben… - stanzaselvaggia : Passa la proposta di Letizia Moratti di dare la precedenza per i vaccini alle regioni col pil più alto: la Lombardi… - LegaSalvini : ++ CIÒ CHE È ACCADUTO È GRAVISSIMO ++ Ecco le parole di Letizia Moratti, vicepresidente e assessore alla Sanità d… - fracogoni : RT @Libero_official: #Bertolaso è stato contattato dalla #Moratti per occuparsi della campagna di vaccinazione in #Lombardia: pronto a torn… - pellecchiaale83 : RT @_DAGOSPIA_: BERTOLASO NELLA MANICA – LETIZIA MORATTI HA CONTATTATO L'EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER... -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Moratti Letizia Moratti chiama Guido Bertolaso per il piano vaccini in Lombardia

'La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di ...

VACCINAZIONI ANTI COVID, REGIONE LOMBARDIA: CONTATTI CON BERTOLASO PER VERIFICARNE DISPONIBILITÀ A COLLABORARE

Milano, 30 gennaio 2021 - 'La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di ...

Sala e Moratti, la 'strana coppia' per riformare la sanità lombarda: "La persona al centro" MilanoToday.it Vaccini Covid in Lombardia, la Moratti adesso chiama Bertolaso

MILANO. “Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso ...

Letizia Moratti chiama Guido Bertolaso per collaborare al piano vaccini

L'innesto di Letizia Moratti al Welfare della Lombardia aveva come obiettivo quello di dare un'accelerata al sistema sanitario regionale, che durante la pandemia ha subito un contraccolpo di straordin ...

'La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia,, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di ...Milano, 30 gennaio 2021 - 'La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia,, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di ...MILANO. “Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso ...L'innesto di Letizia Moratti al Welfare della Lombardia aveva come obiettivo quello di dare un'accelerata al sistema sanitario regionale, che durante la pandemia ha subito un contraccolpo di straordin ...