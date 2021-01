Leo Meconi insieme a Paolo Fresu nel nuovo singolo “You can trust me” (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “YOU CAN trust ME” (AzzurraMusic), il nuovo singolo del giovane Leo Meconi, insieme a Paolo Fresu. Un incontro generazionale, il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen, e il jazzista più famoso d’Italia… «Dopo X Factor con la mia famiglia e gli amici più stretti ci siamo rifugiati per una settimana in una casa di campagna isolata nelle Marche – racconta Leo – nessuna macchina, nessun rumore, era ciò di cui avevo bisogno. La prima notte ho dormito malissimo, mi sentivo come se mi mancasse l’aria, avrei voluto gridare al mondo che io mi sentivo pronto, pronto per tutto. All’alba sono uscito in giardino, una tazza di caffè in una mano e la mia chitarra nell’altra e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “YOU CANME” (AzzurraMusic), ildel giovane Leo. Un incontro generazionale, il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen, e il jazzista più famoso d’Italia… «Dopo X Factor con la mia famiglia e gli amici più stretti ci siamo rifugiati per una settimana in una casa di campagna isolata nelle Marche – racconta Leo – nessuna macchina, nessun rumore, era ciò di cui avevo bisogno. La prima notte ho dormito malissimo, mi sentivo come se mi mancasse l’aria, avrei voluto gridare al mondo che io mi sentivo pronto, pronto per tutto. All’alba sono uscito in giardino, una tazza di caffè in una mano e la mia chitarra nell’altra e ...

