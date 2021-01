Legalità e solidarietà, a Calvi si può fare “un pacco alla camorra”: appuntamento domani a piazza Roma (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPer il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale di Calvi, con a capo il Sindaco Avv. Armando Rocco, insieme all’Associazione Libera, Coordinamento Provinciale di Benevento, presieduta dal Coordinatore Provinciale, dott. Michele Martino, hanno organizzato l’iniziativa FACCIAMO UN pacco alla camorra. domani mattina, a partire dalle ore 11.39, in piazza Roma si terrà la vendita dei prodotti, in modalità drive-in, da parte delle Aziende che hanno detto “NO” alla camorra. Un piccolo gesto, dal grande valore sociale. L’iniziativa “Facciamo un pacco alla camorra” ha tra le varie finalità quella di promuove la Legalità. Per l’occasione, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPer il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale di, con a capo il Sindaco Avv. Armando Rocco, insieme all’Associazione Libera, Coordinamento Provinciale di Benevento, presieduta dal Coordinatore Provinciale, dott. Michele Martino, hanno organizzato l’iniziativa FACCIAMO UNmattina, a partire dalle ore 11.39, insi terrà la vendita dei prodotti, in modalità drive-in, da parte delle Aziende che hanno detto “NO”. Un piccolo gesto, dal grande valore sociale. L’iniziativa “Facciamo un” ha tra le varie finalità quella di promuove la. Per l’occasione, ...

