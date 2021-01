Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Verona

(Di sabato 30 gennaio 2021) Domani alle 20.45 all’Olimpico si sfidano, gara valida per il ventesimo turno di Serie A. Fonseca conferma Mayoral in avanti, la vicenza Dzeko ce la trascineremo fino agli ultimi attimi di mercato nella serata di lunedì.Juric dovrebbe lanciare il nuovo acquisto gialloblù Kevin Lasagna dal 1?, Barak e Zaccagni dietro di lui. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca. HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La foresta: centro benessere naturale, che fa bene al corpo e alla psiche. È appena uscito il volume "Terapia forestale", voluto dal Club Alpino Italiano e dall'Istituto per la BioEconomia del Consigl ...