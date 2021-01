Le serie tv e l’impatto che stanno avendo sulla società

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 30 gennaio 2021) Un trend che è impossibile non notare al giorno d’oggi, è indubbiamente quello legato alletv, cheun impatto davvero incredibilein cui viviamo. Non bisogna essere particolarmente conoscitori del campo in questione per notare come le piattaforme in streaming sono sempre più utilizzate in questo periodo. Come è stato messo in evidenza anche da un interessante approfondimento realizzato dal blog del casinò online di Betway, il 2020 e la pandemia hanno cambiato tanto della quotidianità a cui eravamo abituati. Il tempo in cui si usa lo streaming, infatti, è salito ancora di più: è stato registrato un incremento pari al 63% in confronto al 2019. Se è vero le persone passano sempre più tempo di fronte allo schermo, qual èche tutte queste ...