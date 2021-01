Le regole in zona gialla | cosa si può fare fino al 5 marzo

(Di sabato 30 gennaio 2021) . Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia entrano inda domenica 31 gennaio, e si aggiungono a Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e la provincia autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dal ministero della Salute sulla base della situazione epidemiologica dovuta al Covid-19. Ecco tutte le restrizioni introdotte dal nuovo dpcm di gennaio nelle Regioni di colore giallo su coprifuoco, ristoranti e bar, apertura dei negozi, spostamenti e autocertificazione, con particolare attenzione al decreto covid e asi puòalla luce delle nuove Faq pubblicate dal Governo. Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia entrano in ...

fattoquotidiano : Cosa si può fare in zona gialla e in arancione: ristoranti, bar, spostamenti e negozi. Ecco quali regole sono valid… - Adnkronos : Lombardia #zonagialla da 1 febbraio, regole: cosa si può fare - Adnkronos : Lombardia #zonagialla da 1 febbraio, regole: cosa si può fare - qn_giorno : #Lombardia zona gialla: le regole. Domande e risposte - alanthefrizz : RT @Zio_Frank_1_Jj: @SportInsider @pisto_gol @matteopinci @ZZiliani @Pippoevai @gagravina @lVendemiale @CosimoSibilia @ilPortaborse_ @1Altr… -

Ultime Notizie dalla rete : regole zona

In ogni caso, se siete indedicate mezza giornata alla visita del campo di concentramento più ...il prima possibile I VIDEO PIU' VISTI Le Seychelles sono ora più accessibili ai turisti Le...È unanella quale bisogna dare risposte con azioni di contrasto efficaci e repressive». Le ... ma l'operato della polizia come sempre si svolge nel rispetto e per il rispetto delle. Il ...La Sicilia passa dalla zona rossa alla zona arancione. A partire da lunedì 1 febbraio la regione isolana sarà nella fascia intermedia di rischio Covid con regole, divieti e misure meno stringenti risp ...Ha da passa' ‘a nuttata, diceva il grande Eduardo. E sì, quasi ci siamo, e il passaggio di alcune Regioni al giallo ha regalato a molti un senso di euforia, di ...