WiAnselmo : LE #Pagelle DI POTENZA-#Palermo 0-0. Attacco impalpabile contro la peggiore difesa del campionato… - Mediagol : LE #Pagelle DI POTENZA-#Palermo 0-0. Attacco impalpabile contro la peggiore difesa del campionato… - Calab_Magnifica : Catanzaro-Potenza 1-1, le pagelle dei giallorossi: Curiale il migliore -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE POTENZA

GoalSicilia.it

Anche perché non c'è molto da difendere contro unquasi mai offensivo. Somma 5,5 : Resta l'impressione di un giocatore ancora non sicuro, goffo in un intervento difensivo in fallo laterale e ...Il, infatti, si presenta al 'Barbera' con l'intento di portare a casa il pareggio e si chiude in difesa. I rosa non sfondano, anche perché il portiere avversario, Marcone, sfodera una grande ...Termina senza reti la sfida del “Viviani” tra Potenza e Palermo. Identità ancora da cercare e gioco rivedibile per la squadra di Boscaglia, in pochissimi superano la sufficienza. Queste le valutazioni ...Il Palermo non sta attraversando un bel periodo, i rosanero sono reduci da una sconfitta contro la Virtus Francavilla per 1 a 2 e dal deludente pareggio contro il Teramo per 1-1. I rosa non riescono a ...