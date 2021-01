Le opposizioni tentano la spallata a Fontana Mozione di sfiducia al governatore lombardo | “Non è in grado tutelare la salute”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Si aprirà con la discussione delladialleghista Attiliola prossima seduta del Consiglio Regionale della Lombardia in programma martedì prossimo 2 febbraio. Mentre nel pomeriggio di ieri il presidente annunciava di aver ricevuto una telefonata dal ministro Speranza che gli comunicava l’ingresso della regione in zona gialla, trenta consiglieri dei gruppi di opposizione di M5S, Lombardi Civici Europeisti, Misto, PD e +Europa, avevano già sottoscritto e depositato un documento durissimo, nel quale evidenziano una serie di gravi errori e sottovalutazioni nella gestione della pandemia da Covid-19 “che impediscono la permanenza di Attilioe della sua Giunta alla guida della regione” non essendo stati in“dila ...

Ultime Notizie dalla rete : opposizioni tentano

la Repubblica

Le controdeduzioniaddirittura di riscrivere il piano dei rifiuti della Regione Lazio, ... per esempio, le recenti contestazioni everso il nuovo impianto da parte della comunità ...Le controdeduzioniaddirittura di riscrivere il piano dei rifiuti della Regione Lazio, ... per esempio, le recenti contestazioni everso il nuovo impianto da parte della comunità ..."Quelli che ne pagano e ne pagheranno le conseguenze, come al solito, saranno i cittadini di un territorio in crisi economica, sociale e culturale" ...Il governo Conte è oramai a un bivio: tentare il tutto per tutto in una ardua aula del Senato o dare le dimissioni e tentare la carta del reincarico per la formazione di un Conte-ter. Il Partito Democ ...