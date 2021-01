Lazio in zona gialla da domenica o lunedì 1 febbraio? Ecco quando cambia colore la Regione (Di sabato 30 gennaio 2021) Lazio in zona gialla da domenica 31 gennaio o da lunedì 1 febbraio? Inizialmente si pensava che l’ordinanza, che di fatto segna il passaggio della Regione dalla fascia arancione a quella gialla, partisse da domenica 31 gennaio. Poi, è arrivata la conferma ufficiale: la nuova ordinanza del ministro Speranza, con la quale il Lazio ritorna ad essere in zona gialla, entrerà in vigore da lunedì 1°febbraio. Ultimo weekend in fascia arancione, con tutte le misure restrittive che ne comporta, per poi iniziare la prima settimana del mese di febbraio in quella gialla. Leggi anche: Coronavirus, approvato il vaccino AstraZeneca: è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021)inda31 gennaio o da? Inizialmente si pensava che l’ordinanza, che di fatto segna il passaggio delladalla fascia arancione a quella, partisse da31 gennaio. Poi, è arrivata la conferma ufficiale: la nuova ordinanza del ministro Speranza, con la quale ilritorna ad essere in, entrerà in vigore da1°. Ultimo weekend in fascia arancione, con tutte le misure restrittive che ne comporta, per poi iniziare la prima settimana del mese diin quella. Leggi anche: Coronavirus, approvato il vaccino AstraZeneca: è ...

