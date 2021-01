Laterza | in dodici nel pub | sanzioni per oltre cinquemila euro Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di sabato 30 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione di, nel corso di predisposti servizi finalizzati a garantire il rispetto delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno sanzionato il proprietario di un pub del posto e i 12 avventori sorpresi all’interno dell’esercizio pubblico in violazione delle normative che limitano o sospendono le attività dei servizi di ristorazione e che obbligano il mantenimento della distanza di sicurezza (art. 2, co. 4 lett. C e art. 1, co. 2 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021). I militari hanno sorpresopersone, tutte del luogo, all’interno di un pub del luogo, il tutto in evidente violazione delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate dal Governo. L’intervento deiha ...