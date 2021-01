L’Atalanta perde Romero: il difensore positivo al Coronavirus (Di sabato 30 gennaio 2021) Brutta notizia per l'Atalanta: i nerazzurri dovranno fare a meno di Cristian Romero. Il difensore argentino, infatti, è risultato positivo al Coronavirus durante gli ultimi test. Questo il comunicato della società: "Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".caption id="attachment 1037525" align="alignnone" width="1453" Romero (Instagram Romero)/captionPUNTO DI FORZASi tratta di una grave perdita per l'Atalanta in vista del ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Brutta notizia per l'Atalanta: i nerazzurri dovranno fare a meno di Cristian. Ilargentino, infatti, è risultatoaldurante gli ultimi test. Questo il comunicato della società: "Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristianè risultatoal Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".caption id="attachment 1037525" align="alignnone" width="1453"(Instagram)/captionPUNTO DI FORZASi tratta di una grave perdita per l'Atalanta in vista del ...

ItaSportPress : L'Atalanta perde Romero: il difensore positivo al Coronavirus - - F1N1no : @MauroRi79279191 E ripeto nel sistema Atalanta ci sta benissimo. È estremamente falloso, da noi farebbe una partita… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: O. Bianchi: 'L'Atalanta è l'unica squadra per la quale varrebbe la pena pagare il biglietto. Non è prima perchè perde q… - kisskissnapoli : O. Bianchi: 'L'Atalanta è l'unica squadra per la quale varrebbe la pena pagare il biglietto. Non è prima perchè per… - marcorunz99 : @AdelioSSL1900 @giuliocardone69 poche volte mi sbaglio, ormai l'atalanta è diventata come il napoli di sarri, si perde sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta perde Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera