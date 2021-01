L’APPROFONDIMENTO | Il Covid-19 cambierà i rapporti di forza globali del potere? (Di sabato 30 gennaio 2021) Confinamento, distanziamento sociale, mascherine e altre restrizioni sul comportamento individuale e sociale hanno contribuito a rallentare l’avanzamento del Covid-19. Abbastanza da permettere ai sistemi sanitari di riprendere fiato, ai medici di elaborare i protocolli di trattamento, e di cominciare a sviluppare un vaccino. Ora c’è bisogno di fare il punto dei molti altri effetti che la pandemia sta causando, in modo particolare a livello economico e sociale. In termini di impatti a breve e medio termine, i paesi sviluppati sono stati i più colpiti in quanto a mortalità, e le loro economie, secondo le proiezioni del FMI, si saranno contratte dell’8% nel 2020. Più drammaticamente, la contrazione economica in questi paesi impatterà sproporzionatamente sui poveri e accentuerà le diseguaglianze che sono andate aumentando negli ultimi 30 anni. Il mercato azionario ... Leggi su urbanpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Confinamento, distanziamento sociale, mascherine e altre restrizioni sul comportamento individuale e sociale hanno contribuito a rallentare l’avanzamento del-19. Abbastanza da permettere ai sistemi sanitari di riprendere fiato, ai medici di elaborare i protocolli di trattamento, e di cominciare a sviluppare un vaccino. Ora c’è bisogno di fare il punto dei molti altri effetti che la pandemia sta causando, in modo particolare a livello economico e sociale. In termini di impatti a breve e medio termine, i paesi sviluppati sono stati i più colpiti in quanto a mortalità, e le loro economie, secondo le proiezioni del FMI, si saranno contratte dell’8% nel 2020. Più drammaticamente, la contrazione economica in questi paesi impatterà sproporzionatamente sui poveri e accentuerà le diseguaglianze che sono andate aumentando negli ultimi 30 anni. Il mercato azionario ...

paoloigna1 : RT @CaritasItaliana: #26gennaio, su @CorriereBN oggi in edicola gratuitamente con @Corriere trovate un ampio approfondimento sulle nuove #p… - Lucazama : RT @aamalacrida: L'importanza dei #BigData è nota a tutti ma in Italia le loro potenzialità non sono ancora valorizzate e gli investimenti… - ferrufer : RT @CaritasItaliana: #26gennaio, su @CorriereBN oggi in edicola gratuitamente con @Corriere trovate un ampio approfondimento sulle nuove #p… - chidambara09 : RT @aamalacrida: L'importanza dei #BigData è nota a tutti ma in Italia le loro potenzialità non sono ancora valorizzate e gli investimenti… - aamalacrida : L'importanza dei #BigData è nota a tutti ma in Italia le loro potenzialità non sono ancora valorizzate e gli invest… -

Ultime Notizie dalla rete : L’APPROFONDIMENTO Covid Mercato Globale Delle Proteine Naturali In Polvere | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay