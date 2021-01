L' Aifa verso il sì al vaccino AstraZeneca | in Italia sarà raccomandato fino a 65 anni

infoiteconomia : Vaccini Covid, Aifa verso approvazione di AstraZeneca: le differenze con Pfizer e Moderna - PriestOfJudas : RT @SkyTG24: Vaccini Covid, Aifa verso approvazione di AstraZeneca: le differenze con Pfizer e Moderna - SmorfiaDigitale : Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: da luned quasi tutta Italia sa... - statodelsud : Vaccini Covid, Aifa verso approvazione di AstraZeneca: le differenze con Pfizer e Moderna - Pino__Merola : Vaccini Covid, Aifa verso approvazione di AstraZeneca: le differenze con Pfizer e Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa verso

Ma resta la preoccupazione per la carenza di dosi, dopo il taglio delle consegne da parte di Pfizer, Moderna e della stessa AstraZeneca che ha già annunciato una riduzione del 60%Dopo l'autorizzazione dell'Ema è in arrivo anche il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco, che porterà a tre il numero dei vaccini anti - Covid autorizzati in Italia. Ecco gli aspetti comuni e ...L'agenzia europea del farmaco ha approvato il vaccino di Oxford-AstraZeneca. Le dosi saranno in commercio per tutti, compresi gli adulti over 55, ma Il vaccino è stato approvato dall'Ema ma alcuni Pae ...Abbiamo chiesto al commissario di chiarire 10 punti sull’operazione da 81 milioni tra Invitalia e ReiThera, con qualche considerazione sul sovranismo vaccinale. Risposte. E repliche ...