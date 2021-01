L’Aifa dà il via libera al vaccino Astrazeneca-Oxford in Italia: “Consigliato dai 18 ai 55 anni” (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il via libera delle autorità europee, anche l’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha dato l’ok per la somministrazione del vaccino anti-Covid prodotto da Astrazeneca, università di Oxford e Irbm di Pomezia. Riguardo alle fasce d’età, l’indicazione degli esperti è di utilizzarlo in via preferenziale per chi ha dai 18 ai 55 anni. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il viadelle autorità europee, anche l’Agenziana del farmaco (Aifa) ha dato l’ok per la somministrazione delanti-Covid prodotto da, università die Irbm di Pomezia. Riguardo alle fasce d’età, l’indicazione degli esperti è di utilizzarlo in via preferenziale per chi ha dai 18 ai 55. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

