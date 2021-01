Ladri in casa di McKennie durante Juventus-Spal: rubate scarpe e vestiti (Di sabato 30 gennaio 2021) durante Juventus-Spal di Coppa Italia, alcuni Ladri sono penetrati in casa McKennie. rubate scarpe e vestiti firmati Disavventura casalinga per il centrocampista della Juventus Weston McKennie. Mentre lo statunitense era impegnato con i bianconeri nella sfida di Coppa Italia con la Spal, un gruppo di Ladri è penetrato nella sua abitazione in strada Valpiana, sulla collina di Torino. Secondo la polizia, i Ladri sono entrati nell’appartamento dopo aver forzato una finestra del bagno, senza farsi vedere dagli altri residenti che vivono in quella zona. McKennie ha scoperto il furto il giorno dopo il match con la ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021)di Coppa Italia, alcunisono penetrati infirmati Disavventuralinga per il centrocampista dellaWeston. Mentre lo statunitense era impegnato con i bianconeri nella sfida di Coppa Italia con la, un gruppo diè penetrato nella sua abitazione in strada Valpiana, sulla collina di Torino. Secondo la polizia, isono entrati nell’appartamento dopo aver forzato una finestra del bagno, senza farsi vedere dagli altri residenti che vivono in quella zona.ha scoperto il furto il giorno dopo il match con la ...

