La zona gialla non basta, Fontana all'assalto del governo: "Rivedere i dpcm", battaglia per soldi e libertà (Di sabato 30 gennaio 2021) La vittoria sulla zona gialla, ad Attilio Fontana non basta. Come è noto, la Lombardia è stata riclassificata nella zona a basso rischio per quel che riguarda l'emergenza coronavirus, il tutto dopo essere stata arancione per una settimana e dopo il caos sulla zona rossa "per errore" della settimana precedente. zona gialla da lunedì. Ed è proprio sul quel lunedì che il governatore ha da ecceprie: "Tornare lunedì in zona gialla è un risultato importante e soprattutto meritato. Anche se francamente continuo a non capire perché il provvedimento non sia stato reso operativo da domenica", rimarca Fontana. In un post su Facebook, il presidente della regione Lombardia aggiunge: "Un risultato meritato dai ...

