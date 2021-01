La sorella del responsabile Cario neoassunta al consolato. Delmastro (FdI): cosa c’è dietro? (Di sabato 30 gennaio 2021) Lui è il senatore Adriano Cario, uno dei responsabili che sta nel gruppo-stampella del governo Conte. Una decisione giunta a due giorni dall’assunzione della sorella, Fiorella Cario, al consolato italiano di Buenos Aires. Delmastro, interrogazione sull’assunzione della sorella di Cario Scrive Repubblica: “Che ci sia un nesso fra i due fatti – il rinnovato sostegno di Cario al governo e l’assunzione a tempo della sorella nella sede diplomatica che dipende dal ministero degli Esteri – nessuno può provarlo. Ma il dubbio è lecito, sollecita già accuse trasversali e viaggia su un’interrogazione parlamentare firmata dal deputato di Fdi Andrea Delmastro Delle Vedove, presidente della giunta per le autorizzazioni della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Lui è il senatore Adriano, uno dei responsabili che sta nel gruppo-stampella del governo Conte. Una decisione giunta a due giorni dall’assunzione della, Fiorella, alitaliano di Buenos Aires., interrogazione sull’assunzione delladiScrive Repubblica: “Che ci sia un nesso fra i due fatti – il rinnovato sostegno dial governo e l’assunzione a tempo dellanella sede diplomatica che dipende dal ministero degli Esteri – nessuno può provarlo. Ma il dubbio è lecito, sollecita già accuse trasversali e viaggia su un’interrogazione parlamentare firmata dal deputato di Fdi AndreaDelle Vedove, presidente della giunta per le autorizzazioni della ...

