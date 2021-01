“La sentenza nel caso K ” | una tortura nel silenzio della colpa

(Di sabato 30 gennaio 2021) LanelK. (Das Urteil Im Fall K.), presentato alla 32esima edizione del Trieste Film Festival, è un corto austriaco diretto e sceneggiato dal giovane regista Ozgur Anil. Girato da una troupe cinematografica di studentiFilmakedemia Wien, il corto ha come protagonista una famiglia di origine turca che tenta di tornare alla normalità in seguito alladeldi violenza sessuale di cui la giovane Emine è stata vittima. Un padre rimasto solo a prendersi cura dei suoi due figli, un fratello che vuole vendicare l’onoresorella, una ragazza che cerca di non farsi fermare da quanto successo. E la comunità che forma un contorno incessantemente presente con sguardo da giudice. C’è chi tenta di aiutare con i mezzi che ha, chi invece colpevolizza ...

Agenzia_Ansa : #Polonia, i dimostranti tentano di irrompere alla Consulta per la controversa sentenza che rende quasi totale il di… - pairsonnalitesF : La Corte Suprema del Brasile criminalizza l'omofobia e la transfobia: È stato anche con una sentenza [en] della Cor… - peacelink : #ecologia #dirittiumani #dirittiglobali #shell Una sentenza storica La Corte dell'Aia ha stabilito che la compag… - NoiRadiomobile : Col divieto di partecipare a manifestazioni sportive, col volto travisato, si era reso responsabile di disordini ne… - guidomarchello : @mocettast @ErmannoKilgore Berlusconi è un pluri-condannato, quindi il ragionamento nasce e muore qui. Renzi, come… -

Ultime Notizie dalla rete : sentenza nel

Cronache Maceratesi

...pieno e auspicato rispetto dei principi costituzionali. In ultimo, su queste pagine già si commentava in un recente articolo come la stessa Corte costituzionale, con ladel 18 novembre ...... sostenendo in una memoria difensiva che le distrazioni di capitale sarebbero state in realtà ordinate dall'ex padronefrattempo deceduto. Motivo per cui, alla lettura della, il giudice ...Ottanta milioni a fine 2020, più cento di indebitamento. Le banche si sono sfilate. L’azienda nelle mani del curatore. La storia di un marchio e delle sue grandi creazioni ...La sentenza della Corte d’Appello dell’Aia arriva dopo 13 anni. Il greggio fuoriuscito causò danni ai campi coltivati nei villaggi di Goi e Oruma ...