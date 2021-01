La rivelazione di un ex maggiore del Kgb: «Per 40 anni Donald Trump è stato un “nostro uomo”» (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Unione sovietica, spie, guerra fredda. Il protagonista di quella sembra la trama di una spy story scritta da John Le Carré è Donald Trump. Il 45esimo presidente americano, secondo quanto rivelato al giornalista Craig Unger dall’ex maggiore russo Yuri Shvets, sarebbe stato per 40 anni «un uomo» del Kgb. Shvets, intervistato dal The Guardian, ha paragonato Trump ai «Cinque di Cambridge», ovvero le spie doppiogiochiste britanniche che durante la seconda guerra mondiale, e all’inizio della Guerra fredda, passarono informazioni segrete a Mosca. Shvets è una delle principali fonti di American Kompromat, il libro di Unger che ripercorre i legami tra Donald Trump e l’Urss, e anche il suo rapporto con il ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Unione sovietica, spie, guerra fredda. Il protagonista di quella sembra la trama di una spy story scritta da John Le Carré è. Il 45esimo presidente americano, secondo quanto rivelato al giornalista Craig Unger dall’exrusso Yuri Shvets, sarebbeper 40«un» del Kgb. Shvets, intervidal The Guardian, ha paragonatoai «Cinque di Cambridge», ovvero le spie doppiogiochiste britche che durante la seconda guerra mondiale, e all’inizio della Guerra fredda, passarono informazioni segrete a Mosca. Shvets è una delle principali fonti di American Kompromat, il libro di Unger che ripercorre i legami trae l’Urss, e anche il suo rapporto con il ...

